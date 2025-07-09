Tolga Güleç ve Öykü Cengiz'den güzel haber! Nişanlandılar...
Oyuncu Tolga Güleç, uzun süredir birlikte sevgilisi sunucu Öykü Cengiz ile Bodrum'da aile arasında nişanlandı. Çift, törenden mutlu kareleri sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı.
43 yaşındaki başarılı oyuncu Güleç, aşk hayatı ve kariyeriyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Ünlü isim, uzun zamandır birlikte sevgilisi sunucu Öykü Cengiz ile Bodrum'da aile arasında nişanlandı.
DOSTLARINDAN TEBRİK YAĞDI
Evlilik için ilk adımı adan çift, törenden mutlu fotoğrafları Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu. Güleç'in sanat dünyasından yakın arkadaşlarından ve sevenlerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
TOLGA GÜLEÇ KİMDİR?
Tolga Güleç 20 Eylül 1981 yılında İskenderun'da doğdu. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, önce Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimine başladı. Ancak bu bölümü yarıda bırakarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.
Tolga Güleç, Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Son Çıkış gibi dizilerde rol aldı. Poyraz Karayel dizisinde Neşet karakterini canlandırdı.. "Zor Yılların Kayıp Çocukları" adlı Film/Belgeselde başrol oynamaya hazırlanan Güleç, bu filmde apolitik bir genci canlandırdı. 2014 yılında "Hayat Ağacı" dizisinde başrol Kenanı canlandırmıştır.