Tolga Güleç ve Öykü Cengiz'den güzel haber! Nişanlandılar...

TOLGA GÜLEÇ KİMDİR?

Tolga Güleç 20 Eylül 1981 yılında İskenderun'da doğdu. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, önce Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimine başladı. Ancak bu bölümü yarıda bırakarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.

Tolga Güleç, Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Son Çıkış gibi dizilerde rol aldı. Poyraz Karayel dizisinde Neşet karakterini canlandırdı.. "Zor Yılların Kayıp Çocukları" adlı Film/Belgeselde başrol oynamaya hazırlanan Güleç, bu filmde apolitik bir genci canlandırdı. 2014 yılında "Hayat Ağacı" dizisinde başrol Kenanı canlandırmıştır.