Tolga Güleç ile Öykü Cengiz evlilik kararı almıştı! Ünlü çift ayrıldı mı?
Ünlü oyuncu Tolga Güleç ile sunucu sevgilisi Öykü Cengiz, geçtiğimiz aylarda Bodrum’da aile arasında gerçekleşen sade ama romantik bir törenle nişanlanmıştı. Çift, mutluluk fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak hayranlarını sevince boğmuştu. Ancak dün gece ortaya çıkan gelişme magazin dünyasında soğuk duş etkisi yarattı. Öykü Cengiz Instagram hesabını sildi. Kısa süre içinde çiftin ayrıldığı iddiası yayıldı. Tolga Güleç'ten açıklama gecikmedi.
Dün akşam saatlerinde Öykü Cengiz’in Instagram hesabının tamamen ortadan kaybolması, “Tolga Güleç Öykü Cengiz ayrıldı” iddialarının hızla yayılmasına neden oldu. Takipçilerinin “Hesap kapandı, kesin bitti” yorumları sosyal medyada trending topic olurken, ayrılık dedikoduları bir anda Türkiye’nin en çok konuşulan konusu haline geldi.
İddiaların büyümesi üzerine sessizliğini bozan başarılı oyuncu Tolga Güleç, yakın çevresine ve basın mensuplarına şu çarpıcı açıklamayı yaptı: