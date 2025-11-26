Tolga Güleç ile Öykü Cengiz evlilik kararı almıştı! Ünlü çift ayrıldı mı?

Dün akşam saatlerinde Öykü Cengiz’in Instagram hesabının tamamen ortadan kaybolması, “Tolga Güleç Öykü Cengiz ayrıldı” iddialarının hızla yayılmasına neden oldu. Takipçilerinin “Hesap kapandı, kesin bitti” yorumları sosyal medyada trending topic olurken, ayrılık dedikoduları bir anda Türkiye’nin en çok konuşulan konusu haline geldi.