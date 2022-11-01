Tolga Çevik’e Toronto engeli: ‘’Gülelim istemiyorlar’’

Çevik, gönderisine ‘’Toronto’daki dostlar, aylar önce salonu doldurdunuz, müteşekkiriz. Biz de aylar önce Kanada Konsolosluğu'na vize başvurusu yaptık, fakat gel gör ki bugün hala cevap yok. Galiba gülelim istemiyorlar. Öyle mi sevgili Konsolosluk?" ifadelerine yer verdi.