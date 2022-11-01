Tolga Çevik’e Toronto engeli: ‘’Gülelim istemiyorlar’’
Tolga Çevik, Toronto’da gösteri yapmak için Kanada Konsolosluğuna başvurmuştu. Aylardır vize başvuru sonucunu bekleyen Tolga Çevik, isyan etti. Sosyal medya hesabından isyanını dile getiren komedyen, ‘’Galiba gülelim istemiyorlar’’ dedi.
Ünlü komedyen Tolga Çevik, Kanada Toronto’da gösteri yapmak için vize başvurusunda bulunmuştu. Vize başvurusuna aylardır yanıt gelmeyen komedyen, sosyal medya hesabından isyan etti.
Çevik, gönderisine ‘’Toronto’daki dostlar, aylar önce salonu doldurdunuz, müteşekkiriz. Biz de aylar önce Kanada Konsolosluğu'na vize başvurusu yaptık, fakat gel gör ki bugün hala cevap yok. Galiba gülelim istemiyorlar. Öyle mi sevgili Konsolosluk?" ifadelerine yer verdi.
Ünlü komedyen geçtiğimiz Temmuz ayında kişisel verilerinin çalındığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Sosyal medyada bir kullanıcı, komedyenin kimlik bilgilerini ele geçirmiş ve videolu bir paylaşım yapmıştı.
Ünlü komedyen Tolga Çevik'in kişisel bilgileri ele geçirilmişti. Çevik'in bilgilerini ele geçiren Emir T. isimli sosyal medya kullanıcısı, kişilerin T.C. kimlik numarasıyla kişisel bilgilerinin nasıl ifşa edileceğine ilişkin bir video çekti.