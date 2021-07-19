Tokyo Olimpiyatlarında antiseks yatak! Her şey korona önlemleri için!
Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılacak olan sporcular için büyük ağırlığa dayanan ancak sert hareketlerden parçalanan özel karton yataklar tasarlandı.
Explica’nın haberine göre, Tokyo’daki Olimpiyat Köyü’nde kalacak olan sporcular için malzeme olarak sert kartonun kullanıldığı özel yataklar, Airweave şirketi tarafından üretildi. Yataklar özellikle sadece bir kişinin yatabileceği ölçülerde tasarlandı.
Bu yatakları kullanmanın amacının, sporcular arasında cinsel ilişki yoluyla koronavirüsün yayılmasını önlemek olduğu düşünülüyor.
Rusya Olimpiyat Komitesi’nin Telegram kanalında, Olimpiyat Oyunları’na katılacak olan sporcular için üretilen özel yataklar gösterildi.
Organizasyon sırasında sporcuların Olimpiyat Köyü’nde seks yapmasını engellemek için yataklar kartondan yapıldı ve iki kişi yatağa çıktığı zaman çökecek şekilde tasarlandı. Bununla beraber Büyük Britanyalı cimnastikçi Rhys Mcclenaghan, yatağın üzerine çıktı ve karton yatakların seksi engelleyemeyeceğini göstermeye çalıştı! 2008 Pekin’de altın madalya kazanan ABD’li ünlü kadın kaleci Hope Solo, “Sporcular olimpiyat köyünün her yerinde seks yapıyordu” ifadelerini kullanmıştı.