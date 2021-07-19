Tokyo Olimpiyatlarında antiseks yatak! Her şey korona önlemleri için!

Explica’nın haberine göre, Tokyo’daki Olimpiyat Köyü’nde kalacak olan sporcular için malzeme olarak sert kartonun kullanıldığı özel yataklar, Airweave şirketi tarafından üretildi. Yataklar özellikle sadece bir kişinin yatabileceği ölçülerde tasarlandı.