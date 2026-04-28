TOKİ'den kiralık konut hamlesi! Piyasa fiyatının yarısına ev sahibi olun işte detaylar...

TOKİ, 81 ilde tamamlanan 500 bin konutluk kura çekilişlerinin ardından, barınma krizine neşter vuracak tarihi bir hamle yapıyor. Fahiş kira artışlarından bunalan vatandaşlar için piyasa değerinin yarı fiyatına konaklama imkanı sağlayacak "Kiralık Sosyal Konut" dönemi resmen başlıyor. Türkiye’de ilk kez uygulanacak bu modelde başvuru şartları neler, kiralar ne kadar olacak ve ilk evler hangi ilde teslim edilecek? İşte konut piyasasında dengeleri değiştirecek dev projenin merak edilen tüm detayları...
KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLDE YAPILACAK?
Türkiye genelinde kiralık konut sıkıntısının en çok yaşandığı illerin başında İstanbul geliyor. Artan nüfus, kentsel dönüşüm gibi nedenlerle megakentte kiralar vatandaşı zorlar duruma geldi. Yüksek kiralar kentsel dönüşümü de yavaşlatıyordu. Bu nedenle, ilk kez yapılacak olan kiralık konutlar için İstanbul seçildi.
KAÇ KİRALIK KONUT YAPILACAK? EVLER NEREDE OLACAK?
İstanbul genelinde 15 bin kiralık konut yapılacak. Evler hem Avrupa hem de Anadolu yakasında inşa edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada evlerin konumunun merkezi yerlerde olacağını söyledi. Bakan Kurum, "Ataşehir'de bile kiralık ev vereceğiz" ifadesini kullandı.
KİRALIK EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Bakan Kurum teslim süresiyle ilgili de bilgiler verdi. Kurum, 2 bin konutun kiralık olarak Ağustos ayında hak sahiplerine verileceğini söyledi. 15 bin konutun ise 3 yıl içinde tamamlanacağı belirtildi.
KİRALAR NE KADAR OLACAK?
Konut kiraları ise piyasanın oldukça altında olacak. Bu durum İstanbul genelinde kiraların da düşmesine neden olacak. Bakan Kurum, "15 bin vatandaşımız TOKİ'nin kiracısı olarak, devletimizin kiracısı olarak rayiç bedelinin yarısının altında bir bedelle orada uygun şartlarda oturacak" dedi.