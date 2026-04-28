TOKİ'den kiralık konut hamlesi! Piyasa fiyatının yarısına ev sahibi olun işte detaylar...

KİRALIK EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Bakan Kurum teslim süresiyle ilgili de bilgiler verdi. Kurum, 2 bin konutun kiralık olarak Ağustos ayında hak sahiplerine verileceğini söyledi. 15 bin konutun ise 3 yıl içinde tamamlanacağı belirtildi.

KİRALAR NE KADAR OLACAK?

Konut kiraları ise piyasanın oldukça altında olacak. Bu durum İstanbul genelinde kiraların da düşmesine neden olacak. Bakan Kurum, "15 bin vatandaşımız TOKİ'nin kiracısı olarak, devletimizin kiracısı olarak rayiç bedelinin yarısının altında bir bedelle orada uygun şartlarda oturacak" dedi.