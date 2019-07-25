TOKİ'den İstanbul dahil 4 ilde uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı

Açık artırma olduğu için başlangıç bedeli üzerinden düşünülerek, ödenecek peşinata göre taksitler netleşecek. Ayrıca TOKİ, enflasyonla mücadele kapsamında artış oranlarını sabitlemiş ve yüzde 5 ile sınırlamıştı. Bu konutları alacak vatandaşlar mevcut banka kredilerinden çok daha uygun olarak 6 ayda bir yüzde 5 artış ile taksitlerini ödeyebilecekler. Vatandaşlar TOKİ’nin İstanbul Hizmet Binası ve Balıkesir Salih Tozan Kültür Merkezin den açık artırmaya katılabilir ya da bu lokasyonlara gelmeden evden ya da iş yerinden internet üzerinden canlı bağlantı ile ihaleye katılabilecekler.