TOKİ'den 519 TL taksitle satılık konutlar! İşte başvuru koşulları
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye'nin birçok ilinde satılık konutlar için başvuru sürecini başlatıyor. İşte satılık dairelerin olduğu iller, fiyatları ve taksit ödemeleri hakkındaki tüm detaylar...
1- AYDIN İLİ İNCİRLİOVA İLÇESİ
Başvuru Dönemi: 16.11.2020 - 27.11.2020
Fiyat: 168 bin 182 TL
Taksit: 560 TL
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2- BURSA İLİ ORHANGAZİ İLÇESİ
Başvuru Dönemi: 16.11.2020 - 27.11.2020
Fiyat: 155 bin 723 TL
Taksit: 519,08 TL
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3- ÇORUM İLİ, MECİTÖZÜ İLÇESİ
Başvuru Dönemi: 23.11.2020 - 31.12.2020
(Açık Satış)
Fiyat: 187 bin 801 TL
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4- DENİZLİ İLİ ÇARDAK İLÇESİ
Son Başvuru Tarihi: 31.12.2020
Fiyat: 157 bin 466 TL
Taksit: 524,89 TL
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