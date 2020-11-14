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TOKİ'den 519 TL taksitle satılık konutlar! İşte başvuru koşulları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye'nin birçok ilinde satılık konutlar için başvuru sürecini başlatıyor. İşte satılık dairelerin olduğu iller, fiyatları ve taksit ödemeleri hakkındaki tüm detaylar...

1- AYDIN İLİ İNCİRLİOVA İLÇESİ

Başvuru Dönemi: 16.11.2020 - 27.11.2020

Fiyat: 168 bin 182 TL

Taksit: 560 TL

116

2- BURSA İLİ ORHANGAZİ İLÇESİ

Başvuru Dönemi: 16.11.2020 - 27.11.2020

Fiyat: 155 bin 723 TL

Taksit: 519,08 TL

216

3- ÇORUM İLİ, MECİTÖZÜ İLÇESİ

Başvuru Dönemi: 23.11.2020 - 31.12.2020

(Açık Satış)

Fiyat: 187 bin 801 TL

316

4- DENİZLİ İLİ ÇARDAK İLÇESİ

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2020

Fiyat: 157 bin 466 TL

Taksit: 524,89 TL

416