TOKİ’den 13 ilde çekilişsiz kurasız konut satışı 240 ay taksit imkanı da var
TOKİ 13 ilde çekilişsiz kurasız konut satışına çıktı. İlk satış Ankara'da düzenlenecek. 15 bin lira peşinat ödemelerinin sonrasında TOKİ başvuruları ile dar veya orta düzeyde gelirli vatandaş ev sahibi olma hakkına sahip olacak.
TOKİ’den çekilişsiz kurasız herkese 240 ay taksitle ev imkanı vatandaşın ilgisini çekti. 1+1, 2+1 ve 3+1 konut satışı ilan bulunan toplam 13 şehir bulunuyor. Bu 13 şehrin arasında ön plana çıkanı ise Ankara. Başkentin farklı ile ve ilçelerinde yer alan konut projelerinden hem alt gelir grubu hemde orta gelir grubu için konut satışları yapılacağı duyuruldu. İşte o şehirler, başvuru şartları ve ödeme planı ile ilgili detaylar...
TOKİ bu satışları iki ayrı şekilde yapıyor * Alt Gelir Grubu Konut Satışları * Orta Gelir Grubu Konut Satışları TOKİ Başkanlığı'nın konut satışlarında yer alan alt gelir grubunda bulunan satışlar için başvurular ikamete göre yapılır. Ancak orta gelir grubunda bulunan konutlarda almak isteyen vatandaşlar başvurularını ikamet şartı olmadan yapabilirler.
Peşinat ödemesi ve taksit imkanı
TOKİ açık konut satışlarında vatandaşlara kolay ödemeli seçenekler sunuluyor. Vatandaşlar bu projelerden konut aldıklarında bir miktar peşinat ödemesi yapıyorlar. Bu rakam konut projesine göre değişirken en az yüzde 10 olarak uygulanıyor. Bu oran yüzde 25'e kadar çıkabilmekte. İlanlarda en düşük peşinat ödemesi ise 14 bin TL olarak göze çarpıyor.
İkamet şartı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan alt gelir ve orta gelir grubu konut satışlarında vatandaşların satışa çıkarılan konutlarla aynı şehirde ikamet ediyor olmaları gerekiyor.