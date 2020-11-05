TOKİ’den 13 ilde çekilişsiz kurasız konut satışı 240 ay taksit imkanı da var

Peşinat ödemesi ve taksit imkanı

TOKİ açık konut satışlarında vatandaşlara kolay ödemeli seçenekler sunuluyor. Vatandaşlar bu projelerden konut aldıklarında bir miktar peşinat ödemesi yapıyorlar. Bu rakam konut projesine göre değişirken en az yüzde 10 olarak uygulanıyor. Bu oran yüzde 25'e kadar çıkabilmekte. İlanlarda en düşük peşinat ödemesi ise 14 bin TL olarak göze çarpıyor.