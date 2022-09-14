TOKİ ucuz konut başvuruları başladı! Başvurular nereden yapılacak? Kimlik numarası şartı var taksitler kaç lira?

Dar gelirli aileleri ve gençleri ev sahibi yapmak için hazırlanan TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi başvuruları başladı. Haberi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurdu. Projede 250 bin konut yapılacak ve 100 bin arsa satışa çıkarılacak. Vatandaş 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan taksitle sahip olabilecek. 850 bin TL fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecek. İşte TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi başvuru şartları ve ve tarihleri.