TOKİ ucuz konut başvuruları başladı! Başvurular nereden yapılacak? Kimlik numarası şartı var taksitler kaç lira?
CUMHURBAŞKANI Recep tayyip Erdoğan4ın duyurduğu 250 bin sosyal konut projesinden ev sahibi olmak isteyenler için başvurular bugün başladı. Başvuru yapmak isteyenler kimlik numaralarınıza dikkat edin... Hangi ilde kaç ev yapılacak? Kaç lira taksitle satılacak? Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? Taksit tutarları kaç lira olacak? İşte başvuru şartları ve tüm ayrıntılar...
Dar gelirli aileleri ve gençleri ev sahibi yapmak için hazırlanan TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi başvuruları başladı. Haberi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurdu. Projede 250 bin konut yapılacak ve 100 bin arsa satışa çıkarılacak. Vatandaş 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan taksitle sahip olabilecek. 850 bin TL fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecek. İşte TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi başvuru şartları ve ve tarihleri.
Başvurular nereden yapılacak?
Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.
Başvuru TC kimlik numarasına göre yapılacak
Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvurular kademeli olarak alınacak.Buna göre T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;
0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,
2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,
4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,
6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,
8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler.
19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.
Ucuz konutlar ne zaman teslim edilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, projenin ne zaman tamamlanacağına ilişkin tarih detayı verdi. Buna göre, konut projesinde ilk etap konutlarının 2 yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Projenin de 5 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.