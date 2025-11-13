BIST 10.645
DOLAR 42,25
EURO 49,18
ALTIN 5.728,79

TOKİ kampanyası kura çekimi tarihi belli oldu! İşte başvuranların beklediği haber

|
TOKİ kampanyası kura çekimi tarihi belli oldu! İşte başvuranların beklediği haber

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde başvurular e-Devlet üzerinden devam ederken, kura tarihleri de belli oldu. Noter huzurunda yapılacak çekilişler 29 Aralık 2025'te başlayacak.

TOKİ kampanyası kura çekimi tarihi belli oldu! İşte başvuranların beklediği haber - Resim: 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesine başvurular 10 Kasım'da başladı. Sistemde yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli başvuru uygulaması hayata geçirildi.

15
TOKİ kampanyası kura çekimi tarihi belli oldu! İşte başvuranların beklediği haber - Resim: 2

Buna göre;
12 Kasım: Son hanesi "4" olanlar
13 Kasım: Son hanesi "6" olanlar
14 Kasım: Son hanesi "8" olanlar başvuruda bulunabiliyor.
15 Kasım'dan itibaren ise başvurular tüm vatandaşlara açık hale gelecek.

25
TOKİ kampanyası kura çekimi tarihi belli oldu! İşte başvuranların beklediği haber - Resim: 3

KURA ÇEKİMLERİ 29 ARALIK'TA BAŞLIYOR

81 ilde hayata geçirilecek proje kapsamında kura takvimi de açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden eş zamanlı olarak duyurulacak.

35
TOKİ kampanyası kura çekimi tarihi belli oldu! İşte başvuranların beklediği haber - Resim: 4

BAŞVURU SÜRECİ 19 ARALIK'TA SONA ERECEK

Projeye başvurular 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak. TOKİ yetkilileri, sürecin tamamen şeffaf şekilde yürütüleceğini ve hak sahiplerinin kurayla belirleneceğini ifade etti.

45