TOKİ İstanbul kura çekimleri ertelendi 2023 takvimi belli oldu ne zaman?
Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş TOKİ İstanbul kura seçimleri ne zaman araştırması yapıyor. 2022 yılı bitmeden yapılması planlanan İstanbul kura çekimi sonuçları 2023 yılına erteledi. Peki yeni kura tarihleri ne zaman?
TOKİ İstanbul Arnavutköy ve Başakşehir kura takvimi vatandaşların odaklandığı konuların başında geliyor. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" doğrultusunda, Başakşehir ve Arnavutköy'de yapılacak 28 bin 340 konut için kura çekimi noter huzurunda, YouTube canlı yayını ile düzenlenecek. Kura takvimi TOKİ'nin internet adresinden ilan edilecek. 30 Kasım tarihinde TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları ile hak sahipleri belirlenmişti.
Gözler şimdi İstanbul kura çekiminin ikinci etabında. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? Arnavutköy ve Başakşehir TOKİ kura tarihi belli oldu mu? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi “İlk Evim, İlk İşyerim” projesinde TOKİ kura çekilişi devam ediyor. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru ile 20- 25 Aralık kura takvimi açıklandı. Buna göre 25 Aralık tarihine kadar Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Rize, Yozgat, Artvin, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon, Nevşehir illerinde kura çekimi yapılacak.
İstanbul TOKİ Arnavutköy, Başakşehir kura tarihleri ise henüz belli olmadı. Bakan Kurum TOKİ sosyal konut kura çekimlerinin 2023 mart ayına kadar süreceğini söylemişti.