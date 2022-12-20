TOKİ İstanbul kura çekimleri ertelendi 2023 takvimi belli oldu ne zaman?

TOKİ İstanbul Arnavutköy ve Başakşehir kura takvimi vatandaşların odaklandığı konuların başında geliyor. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" doğrultusunda, Başakşehir ve Arnavutköy'de yapılacak 28 bin 340 konut için kura çekimi noter huzurunda, YouTube canlı yayını ile düzenlenecek. Kura takvimi TOKİ'nin internet adresinden ilan edilecek. 30 Kasım tarihinde TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları ile hak sahipleri belirlenmişti.