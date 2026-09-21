TOKİ indirim kampanyası için yarın düğmeye basılıyor! İşte şartlar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu erkenden kapatarak tapusuna kavuşmak isteyen yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri sahibine yüzde 25 indirim sağlayan yeni kampanyasının detaylarını duyururken, bu kapsamda hak sahiplerine hem borcun tamamını ödeme hem de kısmi ödeme yapma kolaylığı tanınacak. İşte şartlar...