TOKİ indirim kampanyası için yarın düğmeye basılıyor! İşte şartlar...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borç bakiyesini peşin kapatarak tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim imkanı sunan yeni bir kampanya hayata geçiriyor; 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında uygulanacak bu fırsattan, borcunun tamamını veya kalan borcunun yüzde 25'inden fazlasını kapatmak isteyen hak sahipleri yararlanabilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu erkenden kapatarak tapusuna kavuşmak isteyen yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri sahibine yüzde 25 indirim sağlayan yeni kampanyasının detaylarını duyururken, bu kapsamda hak sahiplerine hem borcun tamamını ödeme hem de kısmi ödeme yapma kolaylığı tanınacak. İşte şartlar...
Kampanyanın uygulama takvimi ve faydalanma koşulları şu şekilde:
Hak sahipleri, 22 Eylül Salı gününden 19 Ekim tarihine kadar gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalara başvurabilecek.
Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olan alıcılar yararlanabilecek. Başvuru tarihi itibarıyla vadesi gelmiş taksit borcu ile geriye dönük emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.
Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri sahipleri kampanyadan faydalanamayacak. Ayrıca 19 Ekim sonrasında yapılacak ödemelerde indirim uygulanmayacak.
KISMİ ÖDEME VE KREDİ İMKÂNI
Borcun tamamını kapatamayacak alıcılar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak kaydıyla yapacakları peşin ödemelerde de yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.
Hak sahipleri, borç kapatma işlemleri için sözleşme imzaladıkları ilgili aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.
Kat mülkiyeti kurulmuş projelerde borcunu kapatanlara tapuları teslim edilecek. Başvuru sırasında belediyeden alınan emlak beyan değeri belgesi ile geçerli DASK poliçesinin ibraz edilmesi isteniyor.