TOKİ duyurmuştu detaylar netleşti! 43 ilde konut ve iş yeri satışı
TOKİ başvuru 43 il için başladı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini 7-8 Şubat 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak. İller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir de var. Satışlara ilişkin detayları açıklayan TOKİ, konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vade ile, iş yerlerine de yüzde 15 peşinat 60 ay vade ile sahip olunabileceğini duyurdu. İşte TOKİ'nin satışa sunduğu yerler ve başvuru detayları...
TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu, 26 ilde 132 konut ve 29 ilde 296 iş yerini vadeli, açık artırma ile satışa sunuyor. TOKİ başvuru süreci 43 il için başladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini 07-08 Şubat 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.
TOKİ 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini satışa sundu.
TOKİ, 7-8 Şubat 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satılacak konutlar ile ilgili detayları açıkladı. TOKİ, konut ve iş yerlerini almak isteyen alıcıların, konutları yüzde 25 peşinat 72 ay vade ile iş yerlerini ise yüzde 15 peşinat 60 ay vade ile alabileceklerini duyurdu