TOKİ 31 ilde çekilişsiz kurasız konut satışına çıktı! İstanbul'da 201 bin liradan başlıyor
TOKİ, düşük bütçeli vatandaşlar için 31 ilde çok sayıda konut ve iş yerini vadeli ve açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı. İstanbul'da en ucuz konutun fiyatı 201 bin liradan başlıyor. İşte tüm ayrıntılar...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, (TOKİ) 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerini 30-31 Mart'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. 30 Mart Salı günü saat 11.00'de 137 konut için, 31 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de ise 120 iş yeri için müzayede yapılacak. Konut ve iş yeri satışları hangi illerde?, Satın alma sonrası ödeme seçenekleri neler? Açık artırmaya nasıl katılınır? gibi merak edilen soruların yanıtları ve diğer bilinmesi gereken tüm detaylar...
Müzayede nerede yapılacak?
Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, internetten (www.emlakyonetim.com.tr) de teklif verilebilecek.
İşlemler hangi bankalarda yapılacak?
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.
Ödeme seçenekleri nasıl olacak?
TOKİ'nin birbirinden kolaylık sağlayan birçok ödeme seçeneği bulunuyor. 180 aya kadar vade yapan TOKİ, yüzde 10, 15, 25, 40, 50 oranında peşinatlarla gayrimenkulleri satışa sunacak. Tüm ödeme seçeneklerinde memur maaş artışı oranında her yıl taksit artışı meydana gelecek.