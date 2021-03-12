TOKİ 31 ilde çekilişsiz kurasız konut satışına çıktı! İstanbul'da 201 bin liradan başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, (TOKİ) 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerini 30-31 Mart'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. 30 Mart Salı günü saat 11.00'de 137 konut için, 31 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de ise 120 iş yeri için müzayede yapılacak. Konut ve iş yeri satışları hangi illerde?, Satın alma sonrası ödeme seçenekleri neler? Açık artırmaya nasıl katılınır? gibi merak edilen soruların yanıtları ve diğer bilinmesi gereken tüm detaylar...