TOKİ 2020 kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanır son haber geldi
TOKİ'nin 81 ilde yapacağı 100 bin konut için kura çekilişi ne zaman araştırmaları vatandaşın gündeminde. TOKİ 2020 kura çekilişi sonuçları için artık geri sayım başladı. 1 milyon 211 bin 518 kişinin başvurduğu TOKİ kura sonuçlarının Mart ayı içinde açıklanması bekleniyor.
TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanır araştırmaları şubat ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde binlerce vatandaşın gündeminde. TOKİ 81 ilde toplam 100 bin konut yapacağını duyurmuş ve başvuru işlemlerini tamalamıştı. Rekor bir katılımın sağlandığı TOKİ kura başvuru sonuçları hakkında yen bilgi ise TOKi'den geldi. Peki, Ankara, İstanbul, Bursa, Gaziantep için TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, TOKİ kura sonuçları için beklenen tarih hakkında detaylı bilgiler
TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Bu yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından koordine edilen TOKİ 100 bin sosyal konut çekilişi için geri sayım başladı. Türkiye genelinde toplam 100 bin adet inşa edilecek olan konutlar, bir buçuk yıl içerisinde sahiplerine teslim edilecek. TOKİ kura sonuçları, sosyal medya aracılığıyla yapılacak olan canlı yayında sahiplerini bulacak.
TOKİ kura çekilişi, herhangi bir değişiklik olmaması halinde şubat ayı içerisinde gerçekleşecek. Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgedeki revizyon çalışmalarını sürdüren TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu sürecin tamamlanmasının ardından kura sürecine başlayacak.
TOKİ kura sonuçları noter huzurunda gerçekleşecek olan çekilişle duyurulacak. Sonuçlar, Elazığ'daki inşa sürecinin şubat ayının son günlerine kadar tamamlanması halinde 28 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar, aşağıdaki link üzerinden öğrenilebilecek;