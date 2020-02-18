TOKİ 2020 kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanır son haber geldi

TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından koordine edilen TOKİ 100 bin sosyal konut çekilişi için geri sayım başladı. Türkiye genelinde toplam 100 bin adet inşa edilecek olan konutlar, bir buçuk yıl içerisinde sahiplerine teslim edilecek. TOKİ kura sonuçları, sosyal medya aracılığıyla yapılacak olan canlı yayında sahiplerini bulacak.