Tokat'tan pes dedirten haber! Karantinadaki yaşlı çifti 'doktorum' diye dolandırdılar

Olayı anlatan Emir Şirin, "Ben koronavirüs hastasıyım. 'Doktorum' diye geldi. Benim hiç aklım başımda yoktu. Çok perişandım. Sonra içeriye geldi. 'Ben doktorum, seni muayene edip ilaç vereyim' dedi. O esnada cüzdanım yeleğim cebinde idi. Aldı gitti. Cüzdanımda 3 bin lira vardı. Peşine yetişemedim. Paramız kalmadı, bilmiyorum ne yapacağız" dedi.