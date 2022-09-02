Tokat'tan İstanbul'a yolculukta korkunç kaza! Can kaybı var yaralılara müdahale edildi
Tokatlı ailenin İstanbul yolculuğu Anadolu Otoyolu'nda kaza yapmalarıyla felakete dönüştü.
Kaza, Anadolu Otoyolu Akyazı geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göktay Çavuşlu ailesi ile Tokat’tan, İstanbul’a doğru yola çıktı. İstanbul istikametinde ilerlemekte olan ve Göktay Çavuşlu idaresindeki 34 PCE 97 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı.
90 metre sürüklendi: Kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana daldı. Burada yaklaşık 90 metre sürüklenen otomobil bir ağaca çarparak durabildi.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkışan yaralılara müdahale
Bölgeye ulaşan ekiplerce araç içerisinde sıkışan Gamze Keskin, Tunahan Keskin, Fatma Buğlem Keskin, Mustafa Rüzgar Keskin ve sürücü Göktay Çavuşlu sıkıştıkları bölgeden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.