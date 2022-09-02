Tokat'tan İstanbul'a yolculukta korkunç kaza! Can kaybı var yaralılara müdahale edildi

Kaza, Anadolu Otoyolu Akyazı geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göktay Çavuşlu ailesi ile Tokat’tan, İstanbul’a doğru yola çıktı. İstanbul istikametinde ilerlemekte olan ve Göktay Çavuşlu idaresindeki 34 PCE 97 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı.