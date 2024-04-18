Tokat'taki deprem hasara sebep oldu! Yıkılan yapılar var...
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Tokat'ta meydana gelen 5.6 şiddetindeki depremin ardından Tokat ve Yozgat'ta bazı yapılar hasar gördü
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18:11'de 5.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
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Deprem Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya, Samsun ve Kayseri'de de şiddetli şekilde hissedildi.
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Başta Sarsıntı sonrası Tokat ve Yozgat'ta bazı ev ve yapılar hasar gördü.
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Deprem bölge halkı tarafından büyük paniğe yol açarken bazı vatandaşlar baygınlık geçirdi.
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