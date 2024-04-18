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Tokat'taki deprem hasara sebep oldu! Yıkılan yapılar var...

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Tokat'taki deprem hasara sebep oldu! Yıkılan yapılar var...

Tokat'ta meydana gelen 5.6 şiddetindeki depremin ardından Tokat ve Yozgat'ta bazı yapılar hasar gördü

Tokat'taki deprem hasara sebep oldu! Yıkılan yapılar var...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18:11'de 5.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

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Tokat'taki deprem hasara sebep oldu! Yıkılan yapılar var...

Deprem Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya, Samsun ve Kayseri'de de şiddetli şekilde hissedildi.

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Tokat'taki deprem hasara sebep oldu! Yıkılan yapılar var...

Başta Sarsıntı sonrası Tokat ve Yozgat'ta bazı ev ve yapılar hasar gördü.

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Tokat'taki deprem hasara sebep oldu! Yıkılan yapılar var...

Deprem bölge halkı tarafından büyük paniğe yol açarken bazı vatandaşlar baygınlık geçirdi.

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