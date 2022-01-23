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Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi! 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi! 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Yurtta etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi! 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Erzurum'a giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 25 ER 280 plakalı yolcu otobüsü, Çalkara köyü yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

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Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi! 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

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Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi! 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi! 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
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