Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi! 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Yurtta etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Erzurum'a giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 25 ER 280 plakalı yolcu otobüsü, Çalkara köyü yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
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Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
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Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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