Tokat'ta yol ortasında evlerin arasında gizemli mezar

Mezarın yaklaşık olarak 100 yıldır aynı yerinde olduğunu belirten Namık Polat, "Ben bu mahallede doğum büyüdüm 63 yaşındayım. Bu mezar kime ait bilinmiyor, Müslüman mı yoksa ecnebi mi kimse bilmiyor. Burada eskiden taş yığını vardı ve bu mezar şuankinden daha geniş bir alandaydı.