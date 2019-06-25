Tokat'ta yayladaki çam ağaçlarına zarar verilmesine tepki

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Tokat'ta yayladaki çam ağaçlarına zarar verilmesine tepki

TOKAT Topçam yaylasında ormanlık alanda birçok çam ağacının gövdesinin çıra yapmak için tahrip edildiği görüldü.

Tokat'ta yayladaki çam ağaçlarına zarar verilmesine tepki - Sayfa 1

TOKAT Topçam yaylasında ormanlık alandaki bazı çam ağaçlarına piknikçiler tarafından zarar verilmesi, çevrecilerin tepkisini çekti.

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Tokat'ta yayladaki çam ağaçlarına zarar verilmesine tepki - Sayfa 2

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Topçam yaylasındaki ormanlık alanda, çam ağaçlarına zarar verildi.

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Tokat'ta yayladaki çam ağaçlarına zarar verilmesine tepki - Sayfa 3

Yaylaya pikniğe gelenlerin yakacakları ateşi tutuşturmak için kesici aletlerle zarar verdiği tahmin edilen ağaçların gövdelerinin inceldiği görüldü.

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Tokat'ta yayladaki çam ağaçlarına zarar verilmesine tepki - Sayfa 4

Ağaçların bu halini gören çevreciler, duruma tepki gösterdi.

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