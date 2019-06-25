Tokat'ta yayladaki çam ağaçlarına zarar verilmesine tepki
Demirören Haber Ajansı
TOKAT Topçam yaylasında ormanlık alanda birçok çam ağacının gövdesinin çıra yapmak için tahrip edildiği görüldü.
TOKAT Topçam yaylasında ormanlık alandaki bazı çam ağaçlarına piknikçiler tarafından zarar verilmesi, çevrecilerin tepkisini çekti.
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Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Topçam yaylasındaki ormanlık alanda, çam ağaçlarına zarar verildi.
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Yaylaya pikniğe gelenlerin yakacakları ateşi tutuşturmak için kesici aletlerle zarar verdiği tahmin edilen ağaçların gövdelerinin inceldiği görüldü.
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Ağaçların bu halini gören çevreciler, duruma tepki gösterdi.
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