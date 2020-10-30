Tokat'ta sular çekilince ortaya çıktı! Önceden tekne ile gidiliyordu
TOKAT'ta 54 yıl önce kurulan Almus Barajı'nda su seviyesi ilk kez bu kadar düştü. Bir zamanlar sadece üzerindeki Türk bayrağı görünen kayalık yapı, tamamen ortaya çıktı.
Elektrik üretimi ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan Almus Barajı'nda, suyun kıyıdan yaklaşık 120 metre çekilmesiyle birlikte daha önce teknelerle gidilen ve kıyıya 60 metre mesafedeki 'Malkayası' adı verilen kayalık alan, yürüyerek gidilebilir hale geldi.
Üzerinde bir bayrak direği ve Türk bayrağı bulunan kayalığın su dışında kalmasıyla birlikte çevredekiler, eskiden teknelerle dolaştıkları alanlarda yürüyerek gezip fotoğraf çekmeye başladı.
Ziyaretçilerden Murat Hızar normalde kayalığın sular altında olduğunu söyledi.
"Durum vahim, derelerde bile sular çekilmiş"
Murat Hızar, "Bu tepe ortaya çıktı ama bu gördüğünüz yerler sular altındaydı. Durum vahim, derelerde bile sular çekilmiş. Ailemle gezmeye geldim. Buradaki güzelliği de görünce bizde anı olarak kalsın diye fotoğraf çektirdik" dedi.