Tokat'ta sular çekilince ortaya çıktı! Önceden tekne ile gidiliyordu

"Durum vahim, derelerde bile sular çekilmiş"

Murat Hızar, "Bu tepe ortaya çıktı ama bu gördüğünüz yerler sular altındaydı. Durum vahim, derelerde bile sular çekilmiş. Ailemle gezmeye geldim. Buradaki güzelliği de görünce bizde anı olarak kalsın diye fotoğraf çektirdik" dedi.