Tokat'ta sulama kanalında kadın cesedi paniği su üzerinde 100 metre sürüklendi
TOKAT'ta sulama kanalında sürüklenen kadın cesedi, ihbarla bölgeye gelen polis ekipleri tarafından çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yeniyurt Mahallesinde sulama kanalında bir kadının sürüklendiğini fark eden bir vatandaş, polise ihbarda bulurdu. Polis ekipleri, cesedi fark edildiği yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde sudan çıkardı.
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40 yaşında olduğu tahmin edildi: Güvenlik şeridi çekilen bölgede olay yeri ekipleri inceleme yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan, 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının kimliğinin tespiti için olay yerine mahalle muhtarları çağrıldı.
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Muhtarlar kadının kimliğini tespit edememesi üzerine polis ekipler çalışma başlattı. Kadının cenazesi Tokat Belediyesi cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
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