Tokat'ta otobüste çıkan yangın erken fark edilince faciadan dönüldü

TOKAT’ın Zile ilçesinden il merkezine yolcu taşıyan Murat C. idaresindeki 60 ZT 244 plakalı halk otobüsünün motor kısmında Turhal ilçesi girişinde dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı dikiz aynasından fark eden otobüs şoförü, aracı yakınında olan otobüs durağına park ederek hızla kapıları açtı ve yolcuları tahliye etti.