Tokat'ta okul hizmetlisi kalorifer dairesinde intihar etti
TOKAT’ta bir süredir psikolojik tedavi gören 3 çocuk babası Turan K. (32), görevli olduğu ilkokuldaki kalorifer dairesinde iple kendini asarak yaşamına son verdi. Olay, öğrencilerin pencereden hizmetlinin cansız bedenini görüp öğretmenlerine söylemesiyle ortaya çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, okul tatil edildi.
TOKAT Kemalpaşa Köyü İlkokulu'nda meydana gelen olayda; 108 öğrencinin bulunduğu okulda ilk dersin ardından teneffüse çıkan öğrenciler, kalorifer dairesinin penceresinden içeride asılı biri olduğunu görünce durumu öğretmenlerine bildirdi.
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Kalorifer dairesine giren öğretmenler, 5 yıl önce engelli kadrosundan okula hizmetli olarak giren Turan K.'yi ipe asılı halde buldu.
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Öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde evli, 3 çocuk babası Turan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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