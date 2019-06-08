Tokat'ta müzede sergilenen 150 yıllık gelinlik ilgi çekiyor

Gelinliğin tafta ve saten karışımından yapıldığını söyleyen Vanlıoğlu, "O dönemin küpürleri ile süslenmiş. Gelinliğin en önemli özelliği hem 2 kez sahibiyle göç etmiş, 1939 yılındaki Erzincan depremini görmüş ayrıca Kurtuluş Savaşını görmüş gelinliğimiz.Zülal hanım torunlarına güzel ve değerli bir miras bırakmış, ayrıca bu gelinliğin aynısından yaparak gelecek kuşaklara aktarmak için çalışacağız" diye konuştu.