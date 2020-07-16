Tokat'ta kumru öyle bir yere yuva yaptı ki görenler şaştı kaldı

Balkondan semaveri almaya giren Bal, yuva yapan kumru ile karşılaştı. Kumrunun semaver üzerine yuva yapmasının ilginç olduğunu ifade eden Bal, “Semaveri kullanmadığımız zamanlar balkona bırakıyorduk. Bir hafta 10 gün kadar oldu yuvayı fark ettik böyle bir misafirimiz olduğu için çok mutlu olduk.