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Tokat'ta kravattan sıkılıp bu işe başladı! Bölgede tek oldu: Sipariş yağıyor

Tokat'ta kravattan sıkılıp bu işe başladı! Bölgede tek oldu: Sipariş yağıyor

TOKAT'ta kravat takmaktan sıkılarak konfeksiyon işini çocuklarına bırakan Osman Sağol, başladığı işte siparişlere yetişemiyor.

Tokat'ta kravattan sıkılıp bu işe başladı! Bölgede tek oldu: Sipariş yağıyor

Tokat’ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde yaşayan 3 çocuk babası 77 yaşındaki Osman Sağol, kent merkezinde 27 yıl konfeksiyon işi ile uğraştı.

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Tokat'ta kravattan sıkılıp bu işe başladı! Bölgede tek oldu: Sipariş yağıyor

İşini oğullarına devreden Sağol, 1993 yılında 15 dönümlük bağında üzüm yetiştirmeye başladı.

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Tokat'ta kravattan sıkılıp bu işe başladı! Bölgede tek oldu: Sipariş yağıyor

Yaklaşık 28 yılda 15 dönümlük üzüm bağını 140 dönüme çıkaran Sağol, bölgede tek üretici oldu.

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Tokat'ta kravattan sıkılıp bu işe başladı! Bölgede tek oldu: Sipariş yağıyor

Sağol’un yetiştirdiği 15 çeşit üzüm farklı tadı ve görüntüsü ile talep görmeye başladı.

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