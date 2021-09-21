Tokat'ta kravattan sıkılıp bu işe başladı! Bölgede tek oldu: Sipariş yağıyor
TOKAT'ta kravat takmaktan sıkılarak konfeksiyon işini çocuklarına bırakan Osman Sağol, başladığı işte siparişlere yetişemiyor.
Tokat’ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde yaşayan 3 çocuk babası 77 yaşındaki Osman Sağol, kent merkezinde 27 yıl konfeksiyon işi ile uğraştı.
114
İşini oğullarına devreden Sağol, 1993 yılında 15 dönümlük bağında üzüm yetiştirmeye başladı.
214
Yaklaşık 28 yılda 15 dönümlük üzüm bağını 140 dönüme çıkaran Sağol, bölgede tek üretici oldu.
314
Sağol’un yetiştirdiği 15 çeşit üzüm farklı tadı ve görüntüsü ile talep görmeye başladı.
414