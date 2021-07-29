Tokat'ta korona bitmeden kuş gribi! Yüzlerce hayvan itlaf edildi
Koronavirüs salgınıyla boğuşan Türkiye şimdi de Kuş Gribi haberiyle sarsıldı. Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kuş gribi şüphesiyle yaklaşık 200 kanatlı hayvan itlaf edildi.
Koronvirüs vaka sayılarının yeniden hızla tırmanışa geçtiği Türkiye'de yeni bir salgın paniği yaşanıyor. Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kuş gribi şüphesiyle yaklaşık 200 kanatlı hayvan itlaf edildi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin yaklaşık 1 hafta önce telef olan kazından alınan numuneler, incelenmek üzere Samsun'a gönderildi.
Kazda kuş gribi belirtileri tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tespit üzerine kaz sahibinin hayvanlarını itlaf etme kararı aldı.
Ekipler, gerekli önlemleri alarak yaklaşık 200 tavuk ve kazı itlaf etti.