Tokat'ta kazılarda ortaya çıktı! 3 adet bulundu: Büyük bir kısmı açığa çıkmış olacak

"Önceki yıllarda çıkarılmış birkaç sandık mezarımız var" diyen Temür "Bu iskeletler Bizans döneminin. Ama yapıdan daha sonraki dönemdeki gömü olduğunu düşünüyoruz. Yapı terk edildikten sonra apsis bölümünün kutsal olmasından dolayı gömülerin bu şekilde devam ettiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.