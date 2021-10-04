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Tokat'ta kazılarda ortaya çıktı! 3 adet bulundu: Büyük bir kısmı açığa çıkmış olacak

Tokat'ta kazılarda ortaya çıktı! 3 adet bulundu: Büyük bir kısmı açığa çıkmış olacak

TOKAT Sebastopolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı.

Tokat'ta kazılarda ortaya çıktı! 3 adet bulundu: Büyük bir kısmı açığa çıkmış olacak

Gelen ekip bölgede kazı çalışması yürütüyor. Yaklaşık iki haftadır devam eden kazı çalışmalarında antik kentin kilise kısmında Bizans dönemine ait 3 insan iskeleti bulundu.

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Tokat'ta kazılarda ortaya çıktı! 3 adet bulundu: Büyük bir kısmı açığa çıkmış olacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Temür, kilisenin güney apsis bölümünde 3 adet iskelet bulunduğunu belirtti. 

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Tokat'ta kazılarda ortaya çıktı! 3 adet bulundu: Büyük bir kısmı açığa çıkmış olacak

Temür "Bu iskeletler yıllar sonra üzerine yapılan yapılar nedeni ile tahrip olmuş. Bir çocuk, kadın ve erkeğe ait olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Tokat'ta kazılarda ortaya çıktı! 3 adet bulundu: Büyük bir kısmı açığa çıkmış olacak

"Önceki yıllarda çıkarılmış birkaç sandık mezarımız var" diyen Temür "Bu iskeletler Bizans döneminin. Ama yapıdan daha sonraki dönemdeki gömü olduğunu düşünüyoruz. Yapı terk edildikten sonra apsis bölümünün kutsal olmasından dolayı gömülerin bu şekilde devam ettiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

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