Tokat’ta ilçenin tek kadın esnafı, çini sanatının incisi oldu
Tokat'ta lise mezunu Rümeysa Kasar, 2019 yılında hobi olarak başladığı çini sanatını zamanla mesleğe dönüştürdü. Kasar, atölyesinde sadece sanat üretmekle kalmayıp aynı zamanda Pazar ilçesinin kadınları ve çocukları için bir buluşma noktası haline geldi.
Tokat'ta lise mezunu Rümeysa Kasar, 2019 yılında hobi olarak başladığı çini sanatını zamanla mesleğe dönüştürdü. Kasar, atölyesinde sadece sanat üretmekle kalmayıp aynı zamanda Pazar ilçesinin kadınları ve çocukları için bir buluşma noktası haline geldi.
Tokat’ın Pazar ilçesinin sakin sokaklarında, sanat dolu bir atölye gizleniyor. Bu atölye, çini sanatının zarafetini ve inceliğini ustalıkla işleyen bir kadının yuvası haline geldi. Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü mezunu 27 yaşındaki Rümeysa Kasar, üniversite okuyamayınca yolu çini sanatı ile kesişti. 2019 yılında hobi olarak başladığı çini sanatına olan tutkusu, zamanla bir mesleğe dönüştü.
Ham bisküvi üzerine işlediği çini desenlerini, özenle sırlayıp pişirerek eşsiz eserlere dönüştüren Kasar, bu sanatı ilçenin kadınları ve çocukları için de bir araç haline getirdi. Atölyesinde düzenlediği workshop çalışmalarıyla, ilçedeki kadınların hayal güçlerini keşfetmelerine ve güzel vakit geçirmelerine imkan tanıyor. Kasar, sadece bir sanat atölyesi olmanın ötesinde Pazar ilçesinin hediyelik eşya ihtiyacını da karşılıyor. Her biri el emeği göz nuru olan çini işlemeleri, ilçenin en özel hediyelik eşyaları arasında yer alıyor. Atölyesi ise sadece bir satış noktası değil, aynı zamanda bir sergi alanı olarak da hizmet veriyor.
29 yaşındaki çini sanatçısı Rümeysa Kasar, “2019 yılında çini sanatına hobi olarak başladım. Güzel sanatlar lisesi resim bölümü mezunuyum. Üniversiteye gitmedim. Onun yerine sanatın farklı dallarıyla ilgilenmeyi tercih ettim. Çini sanatına ilgim oldu ve kursta kabartma çini üzerine 1 ay kadar eğitim alma fırsatı buldum.