Tokat’ta ilçenin tek kadın esnafı, çini sanatının incisi oldu

Ham bisküvi üzerine işlediği çini desenlerini, özenle sırlayıp pişirerek eşsiz eserlere dönüştüren Kasar, bu sanatı ilçenin kadınları ve çocukları için de bir araç haline getirdi. Atölyesinde düzenlediği workshop çalışmalarıyla, ilçedeki kadınların hayal güçlerini keşfetmelerine ve güzel vakit geçirmelerine imkan tanıyor. Kasar, sadece bir sanat atölyesi olmanın ötesinde Pazar ilçesinin hediyelik eşya ihtiyacını da karşılıyor. Her biri el emeği göz nuru olan çini işlemeleri, ilçenin en özel hediyelik eşyaları arasında yer alıyor. Atölyesi ise sadece bir satış noktası değil, aynı zamanda bir sergi alanı olarak da hizmet veriyor.