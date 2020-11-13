Tokat'ta iki bina arasında meçhul mezarlık! Mahalle sakini araştırılmasını istiyor
TOKAT'ta iki bina arasındaki mezarlık görenlerin dikkatini çekiyor.
Şehir merkezi Yarahamet Mahallesi Şeftali Sokak'ta iki binanın arasında bulunan mezarlığa yaklaşık 1 metre genişliğindeki aradan girilebiliyor.
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Halk arasında türbe olarak değerlendirilen mezarlığın bakım ve temizliği vatandaşlar tarafından yapılıyor. Mahalle sakinleri, giriş kapısında “Es Seyyid Ahmet Efendi Hz. Türbesi” yazan mezarlıkla ilgili araştırma yapılarak, kültür envanterinde yer almasını istiyor.
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Apartman sakinlerinden Fatih Yıldız (49), mahalleye ismi verilen mezarlığı birçok kişinin bilmediğini kaydetti.
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1991'de ortaya çıkarıldı: Yıldız, iki ahşap binanın arka tarafında kalan mezarlığın 1991 yılında yeni bina yapılırken ortaya çıkarıldığını söyledi.
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