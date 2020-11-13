Tokat'ta iki bina arasında meçhul mezarlık! Mahalle sakini araştırılmasını istiyor

Halk arasında türbe olarak değerlendirilen mezarlığın bakım ve temizliği vatandaşlar tarafından yapılıyor. Mahalle sakinleri, giriş kapısında “Es Seyyid Ahmet Efendi Hz. Türbesi” yazan mezarlıkla ilgili araştırma yapılarak, kültür envanterinde yer almasını istiyor.