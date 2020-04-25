Tokat'ta görülen şaşkınlığa neden oldu! Güneşin etrafındaki halkanın sırrı nedir
TOKAT'ta, öğle saatlerinde güneşin etrafında oluşan dev halka şaşkınlığa neden oldu vatandaşlar cep telefonuna sarılırken gerçek bakın ne çıktı.
Tokat'ta, bugün öğle saatlerinde güneşin etrafında dev bir halka oluştu. Olayı gören vatandaşlar hemen cep telefonuna sarılırken görülen halkanın 'güneş halesi' olduğu anlaşıldı. 30 dakika kadar süren 'güneş halesi' vatandaşlar tarafından cep telefonu kaydetti. Peki Güneş halesi nedir? Ne zaman görülür? İşte cevabı...
Tokat'ta, bugün öğle saatlerinde güneşin etrafında 'güneş halesi' adı verilen halka oluştu. Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde bulunan esnaf, hem cep telefonları ile o anları kaydetti, hem de yaklaşık 30 dakika süren doğa olayını çıplak gözle izledi.
Onlarca kişi de kentin her yerinden görülen bu anın fotoğraf ve videolarını çekerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
'Anı olsun diye fotoğrafını çektim'
Gökyüzüne bakarken halkayı fark ettiğini söyleyen esnaf Adem Şimşek, "Değişik ve farklı bir olaydı. Cep telefonu ile çekip sosyal medyada paylaştım. İlk defa denk geldiğim için fotoğrafını çektim. Arkadaşlarımla da paylaştım. Onların da hoşuna gitti, beğendiler. Yarım saat sürdü" dedi.