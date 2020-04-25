Tokat'ta görülen şaşkınlığa neden oldu! Güneşin etrafındaki halkanın sırrı nedir

'Anı olsun diye fotoğrafını çektim'

Gökyüzüne bakarken halkayı fark ettiğini söyleyen esnaf Adem Şimşek, "Değişik ve farklı bir olaydı. Cep telefonu ile çekip sosyal medyada paylaştım. İlk defa denk geldiğim için fotoğrafını çektim. Arkadaşlarımla da paylaştım. Onların da hoşuna gitti, beğendiler. Yarım saat sürdü" dedi.