Tokat'ta evliya rüyalarına girip korkuttu! Türbedeki ormana kimse dokunamıyor

"Götüren kişi rahatsız oluyor"

Alanın hem türbe ziyareti hem de piknik yapmak amacıyla kullanıldığını anlatan Kepez köyü muhtarı Hüseyin Taştekin (59), "Burası köyümüze 2 kilometre uzaklıkta olup piknik alanı olarak kullanıyoruz. Hem Şeyh Ahmet Türbesi'ni ziyaret hem de piknik yapmak için geliyorlar. Dedelerimizden bildiğimiz bir kişinin götürdüğünde evliya uykuda rüyasına giriyor, sabah aldığını geri getirip bırakıyorlar. Yoksa götüren kişi rahatsız oluyor." dedi.