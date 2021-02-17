Tokat'ta evliya rüyalarına girip korkuttu! Türbedeki ormana kimse dokunamıyor
TOKAT'ta kent halkının Şeyh Ahmet Baba Türbesi ile ilgili büyüklerden kaldığını söylediği rivayet herkesi şaşırttı.
Zile İlçe merkezine 2 kilometre mesafede yer alan Kepez köyündeki Anadolu evliyalarından Şeyh Ahmet Baba Türbesi'nin yanındaki çamlık alan, el değmemiş görüntüsü ile dikkat çekiyor.
Çamlık alanda iç içe geçmiş ağaçlar dikkat çekerken, ömrünü tamamlamış ve kurumuş ağaçlara bile kimse dokunmuyor.
Bölgeden kozalak veya çöp dahi alındığında evliyanın, rüyasına girip korkuttuğuna inananlar, rivayet nedeniyle bölgeden dal parçası bile götürmüyor.
"Götüren kişi rahatsız oluyor"
Alanın hem türbe ziyareti hem de piknik yapmak amacıyla kullanıldığını anlatan Kepez köyü muhtarı Hüseyin Taştekin (59), "Burası köyümüze 2 kilometre uzaklıkta olup piknik alanı olarak kullanıyoruz. Hem Şeyh Ahmet Türbesi'ni ziyaret hem de piknik yapmak için geliyorlar. Dedelerimizden bildiğimiz bir kişinin götürdüğünde evliya uykuda rüyasına giriyor, sabah aldığını geri getirip bırakıyorlar. Yoksa götüren kişi rahatsız oluyor." dedi.