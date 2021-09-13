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Tokat'ta dedektif gibi izini sürdü! 120 bin TL harcadı son hali gören şaştı kaldı

Demirören Haber Ajansı
Tokat'ta dedektif gibi izini sürdü! 120 bin TL harcadı son hali gören şaştı kaldı

TOKAT'ın Zile ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki iş insanı Arif Akbaş, babası Mehmet Akbaş'ın 1986 yılında ihtiyacından dolayı satmak zorunda kaldığı traktörü 35 yıl sonra geri alarak ona sürpriz yaptı. Aracın son hali görenleri şaşırttı.

Tokat'ta dedektif gibi izini sürdü! 120 bin TL harcadı son hali gören şaştı kaldı

Zile'de yaşayan evli ve 6 çocuk babası Mehmet Akbaş (78), 1966 yılında aldıkları 1964 model Fordson marka traktörünü maddi ihtiyaçtan dolayı 1986'da sattı. 

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Tokat'ta dedektif gibi izini sürdü! 120 bin TL harcadı son hali gören şaştı kaldı

 Kendisi 14 yaşındayken traktörün satılmasına çok üzülen Arif Akbaş, meslek sahibi olduktan sonra plakadan izini sürdü. 

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Tokat'ta dedektif gibi izini sürdü! 120 bin TL harcadı son hali gören şaştı kaldı

Aradan geçen zamanda ambalaj sanayi ve makine üretimi konusunda işletme sahibi olan evli, 2 çocuk sahibi Arif Akbaş, satıldığında 60 AL 051 olan traktörü plakasından araştırdı.

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Tokat'ta dedektif gibi izini sürdü! 120 bin TL harcadı son hali gören şaştı kaldı

Araştırmada 5 kez plakasının değiştirildiği belirlenen traktörün en son Samsun'da Mehmet Evren'de olduğunu öğrendi.

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