Tokat’ta bulunan yakılmış insan kemikleri İstanbul'a gönderildi
TOKAT'ın Erbaa ilçesindeki yanmış vaziyette bulunan insana ait kafatası ve kemik parçaları incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Yeni Mahalle Kelkit Çayı kenarında yakılmış olarak bulunan insan kemikleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
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Daha sonra otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna getirilen kemik parçalarının erkek ya da kadına ait olup, olmadığı belirlenemedi.
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Bu nedenle kafatası ve kemik parçalarının detaylı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar verildi.
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Cenaze torbasına konulan kemik parçaları tabuta konulduktan sonra çivi çakılarak mühürlendi.
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