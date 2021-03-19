Tokat'ta banka kasasında saklıyor sadece ışık altında görülüyor
59 yaşındaki avukat Necdet Dilek'in 27 yıldır topladığı tarih eserler görenleri hayrete düşürdü.
TOKAT Erbaa'da 30 yıldır avukatlık yapan, 2 çocuk babası Necdet Dilek, tarihi eserlere olan merakını koleksiyonculuğa dönüştürdü. Tokat Müzesi’ne bağlı olarak 1994 yılından bugüne koleksiyonculuk yapan Dilek’te toplam 302 eser bulunuyor.
Koleksiyonun en nadide eserlerinden, Büyük İskender’in zümrüt taşa negatif işlendiği altın yüzük ile dünyanın en eski kılıçlarından biri olan, Arslantepe tipi bakır kılıç ise dikkat çekiyor.
Özel kutularda, banka kasasında muhafaza edilen eserlerden Büyük İskender'in sadece ışık altında görülebilen portresinin işlendiği altın yüzüğün, Helenistik döneme ait olduğu tahmin ediliyor.
İlk Tunç Çağı'na ait 44,2 santimetre uzunluğundaki bakır kılıcın ise Malatya Müzesi'nde 9, Venedik'te 1 olmak üzere 10 benzeri daha bulunuyor.