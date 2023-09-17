Tokat'ta 5. kez off-road heyecanı! 120 araçlı yarışmada heyecan doruklara çıktı
Tokat'ta belediye ve Tokat Extreme Off-Road Kulübü tarafından 5.'si düzenlenen off-road yarışması vatandaşların ilgi odağı oldu.
Tokat Belediyesi ve Tokat Extreme Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen off-road şenliğinin 5.'si Topçam Mahallesi'nde yapıldı. 120 off-road aracının katıldığı yarışmaya 57 ilden yoğun ilgi gördü.
Vatandaşlar yarışları izleyebilmek için dağlık alanları doldurdu. Yaklaşık 2 kilometrelik pisti en kısa sürede tamamlanmak isteyen pilotlar zamanla yarıştı. Adrenalin dolu anları vatandaşlar heyecanla izledi.
"İnsanlar eğlenip mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz"
Katılım yoğun olduğunu belirten Off-Road Kulübü Üyesi Mustafa Çağlar, "Organizasyon 5. olarak düzenlediğimiz off-road oyunları festivalidir. Tokat Belediyesi ve Tokat Valiliği'nin destekleri ile düzenlediğimiz bir festivaldir."
"Yaklaşık 57 ilin ve 1500 kişinin katılım sağladığı bir organizasyondur. Şehir merkezinde düzenlenen özel bir parkuru var. Tokat halkı bu durumu seviyor ve bize fırsat veriyor. Biz de bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz."