Tokat'ta 1400 yıllık Ayvaz suyu ihracata başladı İngiltere'nin vazgeçilmezi oldu

"İhracatımız her geçen gün artıyor"

Pandemi sürecinde su satışlarında artış yaşandığını söyleyen Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Şifa kaynağı olan suyumuzu hem Türkiye'de iç piyasaya hem de bayilerimiz kanalıyla yurt dışına ihracat ediyoruz. Şu anda en son İngiltere'ye vermeye başladık. Özellikle temizliğin ve hijyenin önemli olduğu bu günlerde satışlarımızda bir artış var. Yurt dışına olan ihracatımızda her geçen gün artıyor. Özellikle şu anda Avrupa ülkelerinden İtalya, Almanya ve İngiltere'ye suyumuzu gönderiyoruz" dedi.