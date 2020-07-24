Tokat'ta 1400 yıllık Ayvaz suyu ihracata başladı İngiltere'nin vazgeçilmezi oldu
TOKAT'ta 1400 yıllık geçmişe sahip Ayvaz suyu, Avrupa ülkelerine ihracata başladı. Özellikle bu suyun Evliye Çelebi'nin seyahatnamesinde yer alması dikkat çekiyor.
Geçmişte insanların banyo bile yaptığı söylenen Ayvaz Suyu, İngiltere, Almanya ve İtalya'ya ihraç edilmeye başlandı. Şifalı olduğuna inanılan su için Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde, böbreğinde kum rahatsızlığı olanlara iyi geldiği ifade edildi.
Niksar'da 7,98 pH, 0,5 sertlik derecesi bulunan meşhur Ayvaz suyu yapılan çalışmayla, 2014 yılında yeniden üretime geçti. Niksar Belediyesi'nce işletilen 1400 yıllık su, önce yurt içinde satışa sunuldu. Türkiye'nin 7 bölgesinde ilçeden gönderilen su, ardından yurt dışına da satılmaya başlandı.
İtalya, Almanya ve İngiltere vazgeçemedi
Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihracatı yapılan su, kısa süre sonra Avrupa ülkelerinden de talep görmeye başladı. Yapılan görüşmeler sonucunda Ayvaz suyu, İtalya, Almanya ve İngiltere'ye de gönderilmeye başlandı. Toplamda aylık 150 ton su yurt dışına ihraç ediliyor.
"İhracatımız her geçen gün artıyor"
Pandemi sürecinde su satışlarında artış yaşandığını söyleyen Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Şifa kaynağı olan suyumuzu hem Türkiye'de iç piyasaya hem de bayilerimiz kanalıyla yurt dışına ihracat ediyoruz. Şu anda en son İngiltere'ye vermeye başladık. Özellikle temizliğin ve hijyenin önemli olduğu bu günlerde satışlarımızda bir artış var. Yurt dışına olan ihracatımızda her geçen gün artıyor. Özellikle şu anda Avrupa ülkelerinden İtalya, Almanya ve İngiltere'ye suyumuzu gönderiyoruz" dedi.