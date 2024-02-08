Tokatlı Yücel dede sosyal medyada gündem oldu buraya çıkmak cesaret ister

Gençlerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada da hızla yayılarak büyük ilgi gördü. Dede, bu cesur eylemiyle sadece köy halkını değil, çevredeki insanları da etkileyerek adeta bir ilham kaynağı haline geldi. Endiz köyünde yaşanan bu olay, insanların doğaya ve çevreye olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne sererken, dedenin cesareti ve kararlılığı da takdirle karşılandı