Tokatlı pazar alışverişini tulumla yapıyor böyle tedbir görülmedi

Kendi önlemini aldı: Artan korona virüs vakaları nedeni ile önlem aldığını belirten Işık, “Genelde pazar alışverişi yaparken bu kıyafeti giyiyorum. Kalabalık ortamlarda virüs bulaşma riski yüksek olduğu için kendimi korumak için bu şekilde giyindim” dedi.