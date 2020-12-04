Tokatlı pazar alışverişini tulumla yapıyor böyle tedbir görülmedi
TOKAT'ta koronavirüsten korunmak için pazar alışverişini tulum giyerek yapan adam tüm gözleri üzerine topladı.
Türkiye genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması öncesinde vatandaşlar market ve pazar yerlerinde yoğunluk oluşturdu. Tokat’ta da pazar yerinde polis ve zabıt ekipleri önlemlerini artırdı.
Pazar yerine tulum giyerek giren Mustafa Işık (30) ilginç görüntüler oluşturdu.
Maskesinin yanı sıra siperlik ve eldiven alışveriş yapan Işık, tulumun arkasına “Maske, mesafe ve hijyen, önlem al güvende kal” yazarak dikkat çekmeye çalıştı.
Kendi önlemini aldı: Artan korona virüs vakaları nedeni ile önlem aldığını belirten Işık, “Genelde pazar alışverişi yaparken bu kıyafeti giyiyorum. Kalabalık ortamlarda virüs bulaşma riski yüksek olduğu için kendimi korumak için bu şekilde giyindim” dedi.