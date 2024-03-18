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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde cuma namazına giden sekretere soruşturma!

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde cuma namazına giden sekretere soruşturma!

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde iddiaya göre cuma namazına giden bir üst düzey yöneticiye görev yerine geç döndüğü gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde cuma namazına giden sekretere soruşturma!

Edinilen bilgiye göre, olay, 19 Ocak tarihinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniveristesi’nde (TOGÜ) yaşandı. 

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde cuma namazına giden sekretere soruşturma!

İddiaya göre; TOGÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Genel Sekreter olarak görev yapan Fatih Alhan, aynı gün cuma namazına gitti.

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde cuma namazına giden sekretere soruşturma!

Cuma namazından saat 14.22'de dönen Alhan'a görev yerine geç geldiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde cuma namazına giden sekretere soruşturma!

Soruşturma kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Sekreter Vekili Prof. Dr. Mehmet Demirtaş görevlendirilerek Alhan'ın savunması istendi.

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