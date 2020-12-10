Tohumlar çürümeye başladı verim yüzde 40 düşecek! Konya Ovası'nda kuraklık alarmı

Tohumlar bozuluyor: Kurak bir dönemi geçirdiklerini ifade eden Kavuneker, şunları söyledi: Çok kurak bir dönem geçiriyoruz. Bir tek Ilgın ilçemizde yağış var. Diğer ilçelerimizde çisentiyle geçmiş. Tohumlarda yüzde 10 ila 20’lere yakın bozulma başladı. Çünkü yağış olmadığı için çimlenemedi. Yeraltı kuyusu olanlar arazilerini suladı, buğdaylar çimlendi. Onlar kurtardı ama sulanamayan arazilerde çok büyük bir sıkıntı başladı.