Tohumlar çürümeye başladı verim yüzde 40 düşecek! Konya Ovası'nda kuraklık alarmı
KONYA Ovası'nda bu yıl kuraklık nedeniyle tehlike çanları çalmaya başladı. Tarımla ilgili yetkililer rekoltede yüzde 40'lara kadar düşüş yaşanacağını söyledi. Öte yandan kentte tohumlar susuzluk nedeniyle çürümeye başladı. Acilen bölgeye su aktarılması gerektiği belirtildi.
2 milyon 200 bin hektarlık bir ekim alanına sahip Konya'da yıllık yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Bu nedenle de tahıl ambarı olarak bilinen Konya'ya geçen yıl temmuz- aralık döneminde 80 milimetre yağış düşerken bu yıl 30 milimetre yağış düştü. Yağış yetersizliğinden dolayı kuraklık tehlikesinin baş gösterdiği kentte rekoltede de düşüş bekleniyor.
Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Konya Ovası'nın 6 aydır yeterli yağış almadığını belirtti.
Tohumlar bozuluyor: Kurak bir dönemi geçirdiklerini ifade eden Kavuneker, şunları söyledi: Çok kurak bir dönem geçiriyoruz. Bir tek Ilgın ilçemizde yağış var. Diğer ilçelerimizde çisentiyle geçmiş. Tohumlarda yüzde 10 ila 20’lere yakın bozulma başladı. Çünkü yağış olmadığı için çimlenemedi. Yeraltı kuyusu olanlar arazilerini suladı, buğdaylar çimlendi. Onlar kurtardı ama sulanamayan arazilerde çok büyük bir sıkıntı başladı.
'Kıtlık' uyarısı
"Konya Ovası’na dış havzalardan, Mavi Tünelimizden su geldi. Ermenek ve diğer 2 tane su tünelimiz var. Bunlar da gelirse bu bölge hızlı bir şekilde suya kavuşur. Diğer taraftan da Kızılırmak’tan Kulu, Cihanbeyli, Altınekin, Sarayönü, Ilgın, Kadınhanı ilçelerinde de hızlı bir şekilde çalışma yapılır, hızlı bir şekilde sulanacak olursa Türkiye’nin boşa akan akarsuları, nehirleri ve gölleri tarımda kullanılırsa ülke sıkıntı çekmez, kıtlık çekmez."