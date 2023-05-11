TOGG'un yeni renkleri görücüye çıkacak! Özel seri için tarih verdi: Dikkat çeken fiyat açıklaması!

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen Togg'un Bursa Gemlik'teki tesislerinde üretim aralıksız devam ediyor. Tam kapasiteli ile çalıştığında yılda 100 bin araç üretecek olan tesis de şu an günde 80 adet üretiliyor. Tam kapasiteye geçildiğinde 3 dakikada bir araç banttan inmiş olacak. Akıllı cihaz olarak tabir edilen aracın açıklanan güncel fiyat listesi geçerliliğini korurken, Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip tesislerde yeni renk çalışmaları da devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde talihlilerine Togg'un T10X modeli teslim edilmeye başlanırken, Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel üretilen 2 bin 23 adet aracın da satışı NFT üzerinden 29 Ekim'de yapılması planlandı. Türkiye'de belirli aşama kaydedildikten sonra 2024 sonu, 2025 başında yurt dışına açılması hedeflenen Togg, Avrupa pazarında yerini almak istiyor.