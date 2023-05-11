TOGG'un yeni renkleri görücüye çıkacak! Özel seri için tarih verdi: Dikkat çeken fiyat açıklaması!
Türkiye'nin akıllı cihazı Togg Tesislerinde üretim aralıksız devam ediyor. Togg Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş, akıllı cihaza yeni renklerin tasarlandığı müjdesini verirken, tesisin temmuz ayı sonunda tam kapasite ile çalışacağını ve 3 dakikada bir araç üretilebileceğini ifade etti. Ayrıca Karakaş, NFT üzerinde satışa çıkarılacak olan Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel 2 bin 23 adet özel seri akıllı cihazın da 29 Ekim'de sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını duyurdu.
Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen Togg'un Bursa Gemlik'teki tesislerinde üretim aralıksız devam ediyor. Tam kapasiteli ile çalıştığında yılda 100 bin araç üretecek olan tesis de şu an günde 80 adet üretiliyor. Tam kapasiteye geçildiğinde 3 dakikada bir araç banttan inmiş olacak. Akıllı cihaz olarak tabir edilen aracın açıklanan güncel fiyat listesi geçerliliğini korurken, Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip tesislerde yeni renk çalışmaları da devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde talihlilerine Togg'un T10X modeli teslim edilmeye başlanırken, Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel üretilen 2 bin 23 adet aracın da satışı NFT üzerinden 29 Ekim'de yapılması planlandı. Türkiye'de belirli aşama kaydedildikten sonra 2024 sonu, 2025 başında yurt dışına açılması hedeflenen Togg, Avrupa pazarında yerini almak istiyor.
Bursa Gemlik'te bulunan tesislerde basın mensuplarını ağırlayan Togg Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş ve ekibi fabrikadaki üretimi yerinde gösterdi. Robotlarla birleştirilen gövde, Avrupa'nın en temiz boyahanesinde boyandıktan sonra en detayına kadar kontrolleri yapılarak sahiplerine teslim ediliyor.
“Kapasiteyi 175 bin adete çıkartacağız”
Togg Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş, İHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Karakaş, tesisin kurulu kapasitesi yılda 100 bin araç üretecek düzeyde olduğunu belirterek, “Sedan coupeden sonra gelecek araçlardan sonra biz bunu 175 bin adete çıkartacağız. 100 bin adet demek, alt yapıda 3 dakikada bir araç üretecek şekilde ekipmanlarımızı kurguladık. Yeni başlayan bir şirkette sıfırdan yüze çıkılamaz.
Bu sürecin olgunlaşması gerekiyor. Biz şu an yolun ortasındayız diyebiliriz. Biz şu an günde 80 araç üretirken, her türlü kalite süreçlerini iki defa yapıyoruz. Diğer taraftan ekibimize yeni kazandırdığımız arkadaşlarımızın da eğitim süreciyle beraber bu süreç hızlanacak. Haftaya sorarsanız bu rakam daha da yükselecektir. Bizim tam kapasiteye ulaşmamız temmuz sonunu bulacaktır” şeklinde konuştu.