TOGG'un sır gibi saklanan fiyat listesi sızdı! İşte yüzde 21 indirimli yeni model ve liste
Türkiye'nin otomobili Togg için nefesler tutuldu, geri sayım başladı. Türkiye'nin yerli yapım akıllı cihazı yollara çıkmak için gün sayarken, bugün açıklanacak fiyat listesi kulislere sızdı. Togg'un 160 kilowatt gücündeki versiyonlarındaki fiyatlarda yaklaşık yüzde 21 oranında düşüş beklenirken, fiyatların 1 milyon 90 bin TL'den başlayacağı öğrenildi. Öte yandan ön sipariş ve ilk teslimat tarihi de belli oldu. İşte detaylar...
Nefesler tutuldu, Türkiye'nin otomobili Togg için beklenen gün geldi. Türkiye'nin 60 yıllık otomobil hayalini gerçeğe dönüştürecek projede sona geldi. Türkiye'nin yerli yapım akıllı cihazı yollara çıkmak için artık gün sayarken, Togg'un bugün satışa sunulması bekleniyor.
Tüm otomobil sevenleri heyecanlandıran Türkiye'nin otomobili için ilk günden itibaren merak edilen 'Togg fiyatı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı da cevap buldu. Resmi fiyat listesi henüz açıklanmasa da rakamlar kulislere sızdı.
TOGG teknolojisine uygun isim
Togg için artık son düzlüğe girildi. 14 Mart salı (Bugün) satışa sunulması beklenen Türkiye'nin ilk yerli otomobili için isim önerileri peş peşe gelirken, kulislerde ise Togg'un teknolojisine uygun bir isim üzerinde durulduğu iddia edildi.
ATV Haber'de yer alan habere göre; Togg'un ilk modeli anlamına gelen T-1 'le SUV modeli için kullanılan x harfinin birleştirilmesiyle Türkiye'nin otomobili için T1-0X isminin kullanılabileceği konuşuluyor.