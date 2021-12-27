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TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisin inşaat çalışmaları drone ile havadan görüntülendi

Anadolu Ajansı
TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisin inşaat çalışmaları drone ile havadan görüntülendi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisin inşaat çalışmaları drone ile havadan görüntülendi

TOGG için geri sayım sürüyor. Gemlik'teki fabrika inşaatında çalışmalar son sürat devam ediyor.   TOGG'un ön gösterim araçlarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasının ardından 2 yıllık süreç geride kaldı.

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TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisin inşaat çalışmaları drone ile havadan görüntülendi

"Togg" markalı otomobillerin üretileceği Gemlik'teki tesis, havadan drone ile görüntülendi. Kayıtlarda, tesisin binalarının iyice belirginleştiği görülüyor.

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TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisin inşaat çalışmaları drone ile havadan görüntülendi

Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu TOGG, 2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak.

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TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisin inşaat çalışmaları drone ile havadan görüntülendi

TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modelle tüketicilerin karşısına çıkmayı hedefliyor. Elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil TOGG, Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek.

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