Togg'da yeni dönem başladı! Bomba değişiklikler var, ilk çalıştırmada artık...
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg T10X modelleri, T10F ile uyumlu hale getirildi. Değişiklik ile ilk çalıştırma sıralamasındaki "Bekleme" modu kaldırıldı.
Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobili Togg'da yenilikler açıklanmaya devam ediyor. Togg T10X ile T10F arasındaki ürün mimarisi uyumu, 1 Nisan tarihinden itibaren üretilen T10X araçlarda, donanım ve yazılım güncellemesiyle gerçekleştirildi.Böylece T10X ile T10F arasındaki farklılıklar giderilmiş oldu.
BEKLEME MODU KALDIRILDI
İlk çalıştırma sıralamasındaki "Bekleme" modu kaldırıldı.
Ekran görünümleri ortaklaştırıldı ve araçtan uzaklaştığında devreye giren otomatik kilitlenme özelliği eklendi.
Kapı kolundan kilitleme fonksiyonu ise kaldırıldı.