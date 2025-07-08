Togg’da büyük kampanya: Sıfır faizle araç sahibi olma şansımız var
Togg, araç almak isteyen kişilere destek amaçlı faizsiz kredi ve finansman seçenekleri sunuyor. İşte, 2025 Temmuz ayı itibarıyla geçerli olan Togg kampanyasının detayları…
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, 2025 Temmuz ayı itibarıyla yeni bir faizsiz kredi kampanyası başlattı.
Togg’un bu kampanyası, T10X V2 RWD modelleri için geçerli olacak ve hem bireysel hem de kurumsal alıcılarına büyük fırsatlar sunacak.
TOGG KAMPANYA YAPTI: 12 AY FAİZSİZ KREDİ İMKANI
Togg, T10X V2 RWD modelini almak isteyen kişilere 12 ay sıfır faizli 300 bin TL’ye kadar kredi imkânı sunacak. Bu krediyi geri ödemek için aylık ödeme tutarı ise 25 bin TL olarak belirlendi.
Bu krediye alternatif olarak iki farklı kredi daha Togg kampanyasında araç alacak kişilere sunulmaktadır. Bunlardan ilki 6 ay vadeli, %0 faizli ve aylık ödemesi 83 bin 333 TL olan 500 bin TL’lik kredidir.