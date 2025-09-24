Togg'a çarpan BMW paramparça oldu! Sosyal medya yıkıldı
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg sağlamlığıyla gündem olmaya devam ediyor. Togg'a arkadan çarpan BMW marka bir aracın ön tarafı kullanılamaz hale geldi.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG ile BMW marka bir aracın karıştığı kaza sosyal medyada gündem oldu.
TOGG'A ÇARPAN BMW KULLANILAMAZ HALE GELDİ
TOGG T10X'e arkadan çarptığı kazada BMW marka aracın ön tarafının paramparça olduğu görüldü.
Kaza sonrası ortaya çıkan görüntüler TOGG'un sağlamlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler vatandaşlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
TOGG, EURO NCAP'I ŞAŞKINA ÇEVİRMİŞTİ
Belçika'nın Leuven şehrinde yer alan ve Avrupa'daki otomobillerin güvenlik seviyelerini değerlendiren bağımsız kuruluş Euro NCAP, aralarında Togg’un da yer aldığı 16 yeni otomobil modelinin test sonuçlarını yayımlamıştı.
'OLAĞANÜSTÜ BİR SONUÇ'
Açıklamada, Togg'un iki modelinin Euro NCAP güvenlik testlerinde "olağanüstü" sonuçlar elde ettiğine işaret edilerek, Togg'un Avrupa elektrikli araç pazarına "yüksek standartlar" getirdiğini belirtmişti.
Togg'un ilk modellerinin elektrikli sedan T10F ve elektrikli SUV T10X olduğu anımsatılan açıklamada, "Her iki yeni elektrikli otomobil de 5 yıldızlı Euro NCAP derecelendirmesine layık görüldü." ifadesi kullanılmıştı.
Açıklamada, T10F'in yetişkin yolcu korumasında yüzde 95 seviyesinde etkileyici bir sonuç aldığı, T10X'in de yüzde 94 seviyesi ile Euro NCAP tarafından test edilen en yüksek performanslı otomobiller arasına girdiği kaydedilmişti.