Togg'a çarpan BMW paramparça oldu! Sosyal medya yıkıldı

'OLAĞANÜSTÜ BİR SONUÇ'

Açıklamada, Togg'un iki modelinin Euro NCAP güvenlik testlerinde "olağanüstü" sonuçlar elde ettiğine işaret edilerek, Togg'un Avrupa elektrikli araç pazarına "yüksek standartlar" getirdiğini belirtmişti.

Togg'un ilk modellerinin elektrikli sedan T10F ve elektrikli SUV T10X olduğu anımsatılan açıklamada, "Her iki yeni elektrikli otomobil de 5 yıldızlı Euro NCAP derecelendirmesine layık görüldü." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, T10F'in yetişkin yolcu korumasında yüzde 95 seviyesinde etkileyici bir sonuç aldığı, T10X'in de yüzde 94 seviyesi ile Euro NCAP tarafından test edilen en yüksek performanslı otomobiller arasına girdiği kaydedilmişti.