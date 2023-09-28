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Togg'a bir zam daha geliyor! Aylık ödeme 40 bin liraya dayandı!

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Togg'a bir zam daha geliyor! Aylık ödeme 40 bin liraya dayandı!

Otomotiv sektörü yazarı Emre Özpeynirci, Togg'a yeni bir faiz zammı daha geleceğini duyurdu. Zamla birlikte Togg kredisinin aylık ödemeleri 40 bin TL'ye yaklaşacak.

Togg'a bir zam daha geliyor! Aylık ödeme 40 bin liraya dayandı!

Otomotiv sektörü yazarı Emre Özpeynirci, Togg'a yeni bir faiz zammı geleceğini duyurdu. Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı...

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Togg'a bir zam daha geliyor! Aylık ödeme 40 bin liraya dayandı!

Kamu bankaları 2 Ekim itibarıyla Togg'a özel taşıt kredisi faiz oranlarını bir kez daha artırıyor. Ağustos sonunda %0,99'dan %1,59'a yükselen faiz oranı 2 Ekim'den itibaren %2,11'e çıkacak.

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Togg'a bir zam daha geliyor! Aylık ödeme 40 bin liraya dayandı!

Faiz oranının tekrar artmasıyla 820 bin TL kredi için 36 ay vadede;

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Togg'a bir zam daha geliyor! Aylık ödeme 40 bin liraya dayandı!

Aylık ödeme 32.518 TL'den 36.800 TL'ye, ? Toplam ödeme ise 1 milyon 170 bin 622 TL'den 1 milyon 326 bin TL'ye çıkacak.

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